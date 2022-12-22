Тухель покинул Англию и начал изучать иностранный язык

Немецкий специалист Томас Тухель в ближайшее время может возглавить испанский клуб.

Как пишет журналист Кристиан Фальк, в данный момент тренер покинул Англию и активно изучает испанский язык.

“Томас Тухель больше не находится в Англии. Сейчас он ускоренно изучает испанский”, - написал он.

Интересно, что в сообщении журналист “тегнул” “Атлетико” и “Барселону”.

Напомним, что Тухель до сентября 2022 года работал в “Челси”, после чего был уволен.