Тухель покинул Англию и начал изучать иностранный язык
Новости футбола Сегодня, 03:54
Фото: твиттер Челси/Автор неизвестен
Немецкий специалист Томас Тухель в ближайшее время может возглавить испанский клуб.
Как пишет журналист Кристиан Фальк, в данный момент тренер покинул Англию и активно изучает испанский язык.
“Томас Тухель больше не находится в Англии. Сейчас он ускоренно изучает испанский”, - написал он.
Интересно, что в сообщении журналист “тегнул” “Атлетико” и “Барселону”.
Напомним, что Тухель до сентября 2022 года работал в “Челси”, после чего был уволен.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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