Тухель оценил шансы "Баварии" пройти "Манчестер Сити"

Главный тренер “Баварии” Томас Тухель выразил мнение, что его команда может пройти “Манчестер Сити” в четвертьфинале Лиги чемпионов, несмотря на поражение в первом матче со счетом 0:3.

“Нам нужно быть максимально сконцентрированными. Наша задача может казаться невыполнимой, но в футболе практически не бывает ничего невозможного. Я думаю, что у нас много сил перед ответным матчем. Мы хотим взять реванш”, - приводит слова Тухеля пресс-служба немецкого клуба.

Ответный матч “Бавария” - “Манчестер Сити” состоится 19 апреля. Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе “Альянц-Арена”.

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