Тухель отреагировал на увольнение Нагельсманна из "Баварии"

Новый главный тренер “Баварии” Томас Тухель выразил поддержку бывшему наставнику мюнхенского клуба Юлиану Нагельсманну.

“Я понимаю чувства Юлиана. Я дважды попадал в такую же ситуацию. Я бы не сказал, что причина моих отставок из ПСЖ и ”Челси" было во мне. Но такова жизнь тренера. Мы постараемся успешно завершить данный сезон, в том числе ради Нагельсманна и его помощников", – приводит слова Тухеля ZDF.

35-летний Нагельсманн тренировал “Баварию” с 2021 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Германии и дважды выиграл Суперкубок страны.

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