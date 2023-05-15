Тухель отреагировал на слухи об уходе Мюллера из "Баварии"

Главный тренер мюнхенской “Баварии” Томас Тухель прокомментировал информацию о том, что команду может покинуть нападающий Томас Мюллер.

“Будущее Томаса зависит от него самого. Мюллер - это ”Бавария", а “Бавария” - это Мюллер. Томас борется за свой 12-й чемпионский титул в Бундеслиге. Он полностью сосредоточен на титуле. Остальное не важно в данный момент", - приводит слова Тухеля Bayern&Germany.

В нынешнем сезоне 33-летний Мюллер провел за “Баварию” 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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