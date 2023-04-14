Тухель отреагировал на конфликт между Мане и Сане

Главный тренер “Баварии” Томас Тухель поделился мнением между сенегальским и немецким форвардами Садио Мане и Лероем Сане. После окончания первого матча ¼ финала Лиги чемпионов против “Манчестер Сити” (0:3) африканец ударил оппонента по лицу, разбив ему губу.

“Я хочу защитить Мане. Я хорошо знаю его, и знаю только в качестве стопроцентного профессионала. Также я знаком с его окружением. Он никогда ни в чем не провинился. Это противоречило его кодексу поведения, он это признал и извинился”, - приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Напомним, что “Бавария” оштрафовала Мане на 500 тысяч евро, а также отстранила его от участия в ближайшем матче чемпионата Германии против “Хоффенхайма”.

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