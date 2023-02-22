Тухель определился с клубами, в которых хочет работать

Немецкий специалист Томас Тухель готов вернуться к тренерской работе в ближайшем будущем.

Как пишет источник, он бы хотел возглавить “Баварию” или “Реал”.

Не исключено, что немец заменит Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского клуба.

Напомним, что последним местом работы Тухеля был лондонский “Челси”. Кроме того, он возглавлял дортмундскую “Боруссию”, ПСЖ и другие немецкие клубы.