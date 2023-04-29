Тухель назвал две главные трансферные цели "Баварии"

Тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель определился с двумя трансферными целями команды на лето.

В его планах усилить центральную полузащиту и линию нападения.

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич является кандидатом для укрепления центра поля, а нападающий Рандаль Коло-Муани из "Айнтрахта" - главным кандидатом на укрепление линии атаки.

Стоимость Ковачича оценивается порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро, а Коло-Муани - в 65 миллионов.