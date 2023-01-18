Известный немецкий тренер Томас Тухель может возглавить “Тоттенхэм”.

Назначение состоится в том случае, если нынешний наставник “шпор” Антонио Конте покинет пост тренера.

Об этом сообщает журналист Низаар Кинселла.

По его информации, немец хочет работать в Англии и вариант с “Тоттенхэмом” ему симпатичен.

Напомним, что последним местом работы Тухеля был “Челси”.