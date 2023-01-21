Тухель хочет поработать в Испании

Известный испанский тренер Томас Тухель хочет попробовать свои силы в Испании.

Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, опытный специалист хотел бы возглавить “Барселону” или “Реал”.

По его информации, немец уже начал изучать испанский язык.

При этом инсайдер уточнил, что Тухель вряд ли согласится возглавить “Тоттенхэм”.

Напомним, что последним клубом немца был “Челси”.