EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости тенниса Циципас и Бадоса возобновили отношения, но все подробности предпочитают держать в тайне

Циципас и Бадоса возобновили отношения, но все подробности предпочитают держать в тайне

Новости тенниса Сегодня, 07:37
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Циципас и Бадоса возобновили отношения, но все подробности предпочитают держать в тайне Фото: x.com/Tiempodetenis1 / Автор неизвестен

Несколько недель назад испанская теннисистка Пауда Бадоса заявила, что они расстались с греческим теннисистом Стефаном Циципасом. Но после этого в сети стали появляется видео, на которых они вновь были вместе.

Сам Циципас во время общения с SDNA заявил:

«Мы вместе».

После этого он добавил:

«Я объясню, почему некоторые люди придумывают о нас разные истории.

Не то чтобы меня это заботило, но я думаю, что люди не должны воспринимать это таким образом. Паула не сделала ничего плохого, я тоже не сделал ничего плохого. Нам было тяжело быть в разлуке, и я тоже переживал трудные времена.

Через две или три недели я понял, что это человек, который меня очень поддерживает, и когда он попытался поговорить со мной о встрече, я почувствовал, насколько сильна наша любовь друг к другу. Я понял, что мои отношения с Паулой полностью отличаются от любых других отношений, которые у меня были в прошлом.

Я чувствую, что она мой человек, и мы понимаем друг друга. И это придает большую ценность всему, что я делаю, и я хочу, чтобы она была рядом со мной как можно чаще. Так что да, мы воссоединились».

После заявления Циципаса, когда стало известно об их воссоединении, Бадоса также решила сделать заявление. Она подтвердила слова грека, но попросила больше конфиденциальности для них. Во время пресс-конференции в Париже она сказала:

"Он [Циципас] все сказал, это понятно.

Сейчас отношения развиваются хорошо. Он всё объяснил. Мне больше нечего сказать. Это наша личная жизнь. Одна из вещей, которая мне не нравится, и которая не нравится нам, это то, что все наши отношения были очень публичными. Мы хотим, чтобы все было немного более конфиденциальным. Я понимаю, что это будет не так просто, потому что мы публичные личности и люди будут спрашивать, но мы хотим оставить это при себе, потому что с этим сложно совмещать карьеру. Давайте будем проще. Я думаю, это также помогает быть здоровее».

Стоит отметить, что о возобновлении отношений Циципас и Бадоса заявили в преддверии Ролан Гарроса, а о начале романа между теннисистами стало известно, как раз перед этим же турниром в прошлом году.

Популярные новости
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Сегодня, 11:06 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Начало новой жизни. Фанаты заметили Клоппа сразу после ухода из Ливерпуля на отдыхе в Испании Новости футбола Вчера, 15:48 Начало новой жизни. Фанаты заметили Клоппа сразу после ухода из Ливерпуля на отдыхе в Испании
СРОЧНО! Хави уволен с поста главного тренера Барселоны Новости футбола Вчера, 08:04 СРОЧНО! Хави уволен с поста главного тренера Барселоны
Стала известна дата, когда Барселона объявит о назначении Флика Новости футбола Вчера, 04:55 Стала известна дата, когда Барселона объявит о назначении Флика
СРОЧНО! Милан уволил главного тренера Новости футбола Вчера, 04:27 СРОЧНО! Милан уволил главного тренера
Игрока Вест Хэма подозревают в играх на ставки Новости футбола 23 мая 2024, 11:55 Игрока Вест Хэма обвиняют в играх на ставках
Больше новостей
Последние новости
Новости баскетбола Сегодня, 14:49 Плей-офф НБА-2024. Расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 14:30 "Пойду куда-нибудь еще и выиграю трофеи". Тен Хаг прокомментировал победу в Кубке Англии Новости футбола Сегодня, 14:19 Аль-Айн под руководством Эрнана Креспо стал победителем Лиги чемпионов АФК Новости футбола Сегодня, 13:58 Защитили титул. Барселона второй год подряд выиграла женскую Лигу Чемпионов УЕФА Новости хоккея Сегодня, 13:21 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 13:04 Великолепный Фернандеш. Оценки игроков за матч Ман Сити — Ман Юнайтед 1:2 Новости футбола Сегодня, 12:52 Взяли реванш спустя год. Как Манчестер Юнайтед и Эрик тен Хаг отпраздновали победу в Кубке Англии Новости футбола Сегодня, 12:23 Ман Сити — Ман Юнайтед 1:2: хайлайты и ключевые моменты матча Новости футбола Сегодня, 12:18 Реал Мадрид может продать свою звезду в клуб АПЛ за круглую сумму Новости футбола Сегодня, 12:03 Селтик обыграл Рейнджерс и завоевал 42 Кубок Шотландии в своей истории
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Род-Айленд — Луисвилл Сити прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол Сегодня Ванкувер ФК – Пасифик ФК прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол Сегодня Тампа-Бэй Раудис – Лас-Вегас Лайтс прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Индиана Пэйсерс – Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол Сегодня Сакраменто Репаблик – Бирмингем прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол 26 мая 2024 Национальный Банк Египта – Исмаили прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол 26 мая 2024 Лидс – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Баскетбол 26 мая 2024 Фенербахче — Олимпиакос прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол 26 мая 2024 Коньяспор – Галатасарай прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол 26 мая 2024 Аль-Гаиш – Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года