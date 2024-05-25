Циципас и Бадоса возобновили отношения, но все подробности предпочитают держать в тайне

Несколько недель назад испанская теннисистка Пауда Бадоса заявила, что они расстались с греческим теннисистом Стефаном Циципасом. Но после этого в сети стали появляется видео, на которых они вновь были вместе.

Сам Циципас во время общения с SDNA заявил:

«Мы вместе».

После этого он добавил:

«Я объясню, почему некоторые люди придумывают о нас разные истории. Не то чтобы меня это заботило, но я думаю, что люди не должны воспринимать это таким образом. Паула не сделала ничего плохого, я тоже не сделал ничего плохого. Нам было тяжело быть в разлуке, и я тоже переживал трудные времена. Через две или три недели я понял, что это человек, который меня очень поддерживает, и когда он попытался поговорить со мной о встрече, я почувствовал, насколько сильна наша любовь друг к другу. Я понял, что мои отношения с Паулой полностью отличаются от любых других отношений, которые у меня были в прошлом. Я чувствую, что она мой человек, и мы понимаем друг друга. И это придает большую ценность всему, что я делаю, и я хочу, чтобы она была рядом со мной как можно чаще. Так что да, мы воссоединились».

После заявления Циципаса, когда стало известно об их воссоединении, Бадоса также решила сделать заявление. Она подтвердила слова грека, но попросила больше конфиденциальности для них. Во время пресс-конференции в Париже она сказала:

"Он [Циципас] все сказал, это понятно. Сейчас отношения развиваются хорошо. Он всё объяснил. Мне больше нечего сказать. Это наша личная жизнь. Одна из вещей, которая мне не нравится, и которая не нравится нам, это то, что все наши отношения были очень публичными. Мы хотим, чтобы все было немного более конфиденциальным. Я понимаю, что это будет не так просто, потому что мы публичные личности и люди будут спрашивать, но мы хотим оставить это при себе, потому что с этим сложно совмещать карьеру. Давайте будем проще. Я думаю, это также помогает быть здоровее».

Стоит отметить, что о возобновлении отношений Циципас и Бадоса заявили в преддверии Ролан Гарроса, а о начале романа между теннисистами стало известно, как раз перед этим же турниром в прошлом году.