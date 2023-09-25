Цимикас продлил контракт с Ливерпулем

Костас Цимикас подписал новое долгосрочное соглашение с Ливерпулем, сообщили на официальном сайте клуба.

Левый защитник Цимикас подписал новый контракт с командой. В понедельник, 25 сентября, в тренировочном центре он заключил новое долгосрочное соглашение.

“Я очень рад быть здесь, чтобы продлить свой контракт. Я чувствую, что все жертвы, которые я принес, и многое другое, работа, которую я вложил, [что] все окупается. Но это дает мне полную мотивацию для отдыха. Как я говорил во многих-многих интервью, этой команде предстоит достичь многого-многого вместе, и я хотел с первой минуты быть ее частью”, - сказал футболист.

Напомним, что 10 августа 2020 греческий футболист перешел в Ливерпуль. Сумма трансфера составила £11,75 млн. Дебютировал за команду в матче предсезонного тура в Австрии против Штутгарта.

Цимикас провел 63 матча в футболке Ливерпуля и отдал 12 голевых передач. За свой период в клубе он стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.