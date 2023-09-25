EN EN NG NG
Главная Новости Цимикас продлил контракт с Ливерпулем

Цимикас продлил контракт с Ливерпулем

Новости футбола Сегодня, 15:05
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Цимикас продлил контракт с Ливерпулем Фото: https://twitter.com/LFC

Костас Цимикас подписал новое долгосрочное соглашение с Ливерпулем, сообщили на официальном сайте клуба.

Левый защитник Цимикас подписал новый контракт с командой. В понедельник, 25 сентября, в тренировочном центре он заключил новое долгосрочное соглашение.

“Я очень рад быть здесь, чтобы продлить свой контракт. Я чувствую, что все жертвы, которые я принес, и многое другое, работа, которую я вложил, [что] все окупается. Но это дает мне полную мотивацию для отдыха. Как я говорил во многих-многих интервью, этой команде предстоит достичь многого-многого вместе, и я хотел с первой минуты быть ее частью”, - сказал футболист.

Напомним, что 10 августа 2020 греческий футболист перешел в Ливерпуль. Сумма трансфера составила £11,75 млн. Дебютировал за команду в матче предсезонного тура в Австрии против Штутгарта.

Цимикас провел 63 матча в футболке Ливерпуля и отдал 12 голевых передач. За свой период в клубе он стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.

Связанные команды и лиги
Ливерпуль
Популярные новости
Артета высказался о травме лидера Арсенала Новости футбола Сегодня, 05:07 Артета высказался о травме лидера Арсенала
Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса Новости футбола Сегодня, 04:31 Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса
Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола 22 сен 2023, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола 21 сен 2023, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола 21 сен 2023, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом
Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов Новости футбола 21 сен 2023, 01:00 Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:01 Майк Меньян и Тео Эрнандез вернулись в общую группу Милана Новости футбола Сегодня, 16:37 Фрэнки Де Йонг пропустит Эль-Классико из-за травмы Новости футбола Сегодня, 16:05 Аль-Наср без Роналду вышел в следующий раунд Кубка Короля Новости футбола Сегодня, 15:37 Арсенал хочет подписать нападающего Брентфорда Айвена Тони Новости футбола Сегодня, 15:05 Цимикас продлил контракт с Ливерпулем Новости футбола Сегодня, 14:29 Джон Терри может стать спортивным директором в клубе Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 13:50 Леау верит, что Милан выиграет Лигу Чемпионов Новости футбола Сегодня, 12:54 Бывший тренер ПСЖ может возглавить Марсель Новости футбола Сегодня, 12:11 Айван Тони вернулся к тренировкам с Брентфордом Новости футбола Сегодня, 11:22 Матч Аякс - Фейенорд останавливали из-за массовых беспорядков
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 26 сен 2023 Прогноз на матч Истанбулспор - Галатасарай 26 сентября 2023 года Футбол 26 сен 2023 Прогноз на матч Севилья - Альмерия 26 сентября 2023 года Футбол 26 сен 2023 Прогноз на матч Чиппа Юнайтед - Суперспорт Юнайтед 26 сентября 2023 Футбол 26 сен 2023 Прогноз на матч Пройссен Мюнстер - Бавария 26 сентября 2023 Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Мохун Баган - Бангалор 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Эмполи - Салернитана 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Сан-Паулу - Куритиба 28 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Флуминенсе - Интернасьонал 28 сентября 2023 года