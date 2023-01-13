Цыганков все еще может перейти в голландский топ-клуб

Полузащитник киевского “Динамо” и сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в ПСВ, сообщает soccernews.nl.

По сведениям источника, голландский клуб по-прежнему рассматривает вариант с приобретением футболиста, контракт которого с киевлянами истекает спустя полгода. В связи с этим игрока можно купить по сниженной цене.

В нынешнем сезоне 25-летний Цыганков провел за “Динамо” 23 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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