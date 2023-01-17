Цыганков назвал причину перехода в "Жирону"

Украинский новичок “Жироны” Виктор Цыганков прокомментировал свой переход в испанский клуб.

"Я счастлив оказаться здесь. Для меня очень важно, что тренерский штаб хотел видеть меня здесь. Прошлый год стал худшим в моей жизни и в жизни украинцев. Это настоящая катастрофа. Я благодарю тех людей, которые борются за нашу свободу. Также я очень благодарен Европе за помощь.

Переход в “Жирону” стал лучшим вариантом для меня. Я хочу прогрессировать вместе с командой, буду стараться изо всех сил. Уверен, что тренеры и партнеры помогут мне. Надеюсь, что помогу команде всем, чем смогу", - приводит слова Цыганкова пресс-служба клуба.

25-летний Цыганков перешел в “Жирону” из киевского “Динамо". Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист заключил с клубом контракт до лета 2027 года.

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