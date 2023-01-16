Цыганков может перейти в испанский клуб уже в январе

Полузащитник киевского “Динамо” и сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в “Жирону” уже в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, испанский клуб хочет ускорить трансфер игрока, поэтому может заплатить за него некоторую сумму, чтобы заполучить его в январе, а не бесплатно, но летом. Киевляне могут согласиться продать футболиста, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

В нынешнем сезоне 25-летний Цыганков провел за “Динамо” 23 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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