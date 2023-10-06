Центральный защитник Боруссии возвращается в сборную Германии

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс вновь вызван в сборную Германии, сообщает Bild.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн объявит состав на товарищеские матчи против США и Мексики 14 и 18 октября. По имеющимся данным, на эти два матча в состав войдет Матс Хуммельс. Также упоминается, что Нико Шлоттербек, Эмре Джан и Карим Адейеми не будут вызваны на этот международный перерыв.

Ранее Хуммельс провел 76 матчей за сборную и забил пять голов. Однако его последний международный матч состоялся в июне 2021 года во время четвертьфинала чемпионата Европы.

Официальный состав на октябрьские товарищеские матчи опубликован на официальном сайте сборной Германии:

Вратари:

Оливер Бауманн

Бернд Лено

Марк-Андре тер Штеген

Кевин Трапп

Защитники:

Робин Госенс

Матс Хуммельс

Дэвид Раум

Антонио Рюдигер

Никлас Зюле

Джонатан Тах

Малик Чау

Джонатан Тах

Полузащитники:

Роберт Андрич

Джулиан Брандт

Леон Горецка

Паскаль Гросс

Илкай Гюндоган

Йонас Хофманн

Джошуа Киммих

Джамал Мусиала

Лерой Сане

Флориан Виртц

Нападающие: