Центральный защитник Боруссии возвращается в сборную Германии
Новости футбола Сегодня, 10:10
Центральный защитник Боруссии возвращается в сборную Германии
Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс вновь вызван в сборную Германии, сообщает Bild.
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн объявит состав на товарищеские матчи против США и Мексики 14 и 18 октября. По имеющимся данным, на эти два матча в состав войдет Матс Хуммельс. Также упоминается, что Нико Шлоттербек, Эмре Джан и Карим Адейеми не будут вызваны на этот международный перерыв.
Ранее Хуммельс провел 76 матчей за сборную и забил пять голов. Однако его последний международный матч состоялся в июне 2021 года во время четвертьфинала чемпионата Европы.
Официальный состав на октябрьские товарищеские матчи опубликован на официальном сайте сборной Германии:
Вратари:
- Оливер Бауманн
- Бернд Лено
- Марк-Андре тер Штеген
- Кевин Трапп
Защитники:
- Робин Госенс
- Матс Хуммельс
- Дэвид Раум
- Антонио Рюдигер
- Никлас Зюле
- Джонатан Тах
- Малик Чау
- Джонатан Тах
Полузащитники:
- Роберт Андрич
- Джулиан Брандт
- Леон Горецка
- Паскаль Гросс
- Илкай Гюндоган
- Йонас Хофманн
- Джошуа Киммих
- Джамал Мусиала
- Лерой Сане
- Флориан Виртц
Нападающие:
- Кевин Беренс
- Никлас Фюллкруг
- Кай Хаверц
- Томас Мюллер
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