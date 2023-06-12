Цена Роналду на Transfermarkt значительно снизилась

Портал Transfermarkt снизил цену на нападающего “Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Стоимость форварда теперь составляет 15 миллионов евро, хотя ранее он оценивался в 20 миллионов евро. При этом португалец вместе со своим бразильским одноклубником Талиской остается самым дорогим футболистом чемпионата Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” 19 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.