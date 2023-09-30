Цена Деклана Райса помешала его переходу в Баварию

Тренер Баварии Томас Тухель хотел приобрести нового игрока в полузащиту, и команда проявляла интерес к английскому полузащитнику Вест Хэма Деклану Райсу, но «молотобойцы» хотели получить за своего игрока более€100 млн, что заставило немецкий клуб рассмотреть другие варианты.

Президент Баварии Герберт Райнер говорит, что Деклан Райс был слишком дорогим для немецкой команды, поскольку летом они решили преследовать другие цели.

«Сделка с Декланом Райсом? Учитывая наши финансовые возможности, нам пришлось установить другие приоритеты. Клуб остается и нам приходиться принимать решение в интересах клуба

Во время летнего трансферного окна Деклан Райс присоединился к лондонскому Арсеналу за почти€100 млн, став самым дорогим приобретением «канониров» за всю историю. Бавария в свою очередь подписала Конрада Лаймера, который шесть лет был игроком РБ Лейпциг, в статусе свободного агента.

Напомним, что Райса пришлось заменить во время дерби на севере Лондона против Тоттенхэма после того, как он почувствовал дискомфорт в спине. На данный момент его участие в сегодняшнем матче против Борнмута остается под вопросом. Тем не менее, Микель Артета по-прежнему уверен, что игрок вскоре окончательно восстановится и сможет принять участие в матче с Манчестер Сити 8 октября.