Троллинг Соболенко? 15-я ракетка мира назвала Свёнтек настоящим лидером женского тенниса

15-я ракетка мира Людмила Самсонова заявила, что полька Ига Свёнтек – настоящий лидер женского тенниса.

«Ига. 100%. Я чувствую, что она – настоящий №1. Мы вместе выступали на финале в Пекине, она подошла ко мне и была очень мила во время церемонии. Она сказала: «Я знаю, что иногда это тяжело». Когда я начала узнавать ее лучше и стала ближе к ней, я почувствовала что-то особенное», – сказала Самсонова.

Отметим, что Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира по US Open. Сейчас его возглавляет Арина Соболенко, которая как и Самсонова, выступает в «нейтральном» статусе.