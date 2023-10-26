Троллинг Соболенко? 15-я ракетка мира назвала Свёнтек настоящим лидером женского тенниса
Новости тенниса Вчера, 13:27
Троллинг Соболенко? 15-я ракетка мира назвала Свёнтек настоящим лидером женского тенниса
15-я ракетка мира Людмила Самсонова заявила, что полька Ига Свёнтек – настоящий лидер женского тенниса.
«Ига. 100%. Я чувствую, что она – настоящий №1. Мы вместе выступали на финале в Пекине, она подошла ко мне и была очень мила во время церемонии. Она сказала: «Я знаю, что иногда это тяжело». Когда я начала узнавать ее лучше и стала ближе к ней, я почувствовала что-то особенное», – сказала Самсонова.
Отметим, что Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира по US Open. Сейчас его возглавляет Арина Соболенко, которая как и Самсонова, выступает в «нейтральном» статусе.
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