Триппьер поделился интересной историей про своего сына

Капитан Ньюкасла Киран Триппьер рассказал интересную историю про своего сына Джейкоба, который является большим фанатом Килиана Мбаппе.

«Он просто помешан на Мбаппе, постоянно смотрит видеонарезки его моментов на ютубе. Джейкоб хотел выйти с ним, а не со мной! Я сказал сыну: « Если выйдешь с Мбаппе, то даже не смотри на меня в подтрибунке».

Я уже играл против Килиана — это был его дебютный матч за Монако, когда я выступал за Тоттенхэм. Также я играл против него в своем дебютном матче за сборную Англии», - сказал Триппьер в интервью Sky Sport.