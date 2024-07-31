Триатлонистка из Казахстана не смогла финишировать и обратилась за медицинской помощью на Олимпиаде

Триатлонистка из Казахстана Екатерина Шабалина раньше времени сошла с дистанции на финальном заезде на Олимпиаде-2024 и обратилась за медицинской помощью из-за плохого самочувствия. Спортсменке стало плохо еще на этапе заплыва.

"Я обратилась к медицинской помощи сразу после своего финиша. Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет. Триатлон - контактный вид спорта, судьям отслеживать «драку» на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга на вело", — передаёт слова Шабалиной Чемпионат.

Отметим, что победительницей соревнований стала французская спортсменка Кассандра Богран. В мужском триатлоне лучшим стал Алекс Йи из Великобритании.

К слову, команда Dailysports подготовила для вас расписание соревнований, в которых будут разыграны медали 31 июля.