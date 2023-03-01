Три топ-клуба ведут борьбу за Беллингема
Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: инстаграм Джуда Беллингема/Автор неизвестен
“Ливерпуль”, “Манчестер Сити” и “Реал” ведут борьбу за полузащитника дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуда Беллингема, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, английские и испанский клуб намерены приобрести футболиста следующим летом. “Боруссия” не хочет расставаться с игроком, но может согласиться продать его за 150 миллионов евро. Ранее сообщалось, что англичанином также интересуются “Манчестер Юнайтед”, “Челси” и ПСЖ.
В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 30 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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