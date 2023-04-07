Три топ-клуба АПЛ поборются за чемпиона мира Мак Аллистера

“Арсенал”, “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед” проявляют интерес к полузащитнику “Брайтона” и сборной Аргентины Алексису Мак Аллистеру, сообщает журналист Сесар Луис Мерло в своем твиттере.

По сведениям источника, английские топ-клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Чайки” готовы продать хавбека, но хотят получить за него не менее 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Мак Аллистер провел за “Брайтон” 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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