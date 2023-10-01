Три лондонских топ-клуба заинтересовались игроком Фейенорда

Арсенал, Челси и Тоттенхэм собираются побороться за подписание звезды Фейенорда Сантьяго Хименеса.

Мексиканский нападающий недавно вошел в историю. Он стал первым игроком Фейеноорда, сделавшим хет-трик на выезде против Аякса. Тот матч в Эредивизи «гордость юга» выиграл со счетом 4:0. Его впечатляющая игра за нидерландскую команду привлекла внимание гигантов Премьер-лиги, которые стремятся подписать игрока, сообщает Fichajes.

Все три команды, которые желают заполучить 22-летнего футболиста, нуждаются в качественном нападающем в свои команды. Проблемы с результативностью Челси продолжаются и в этом сезоне, несмотря на подписание летом Николаса Джексона. Шпорам еще предстоит заменить своего талисмана Харри Кейна, который этим летом перешел в мюнхенскую Баварию. Микель Артета также ищет фронтмена, который мог бы прикрыть склонного к травмам Габриэля Жезуса.

Согласно даннымTransfermarkt стоимость игрока на данный момент составляет€25 млн, но считается, что Фейенорд запросит за него вдвое больше, и пока неизвестно, готовы ли английские клубы платить столько за этого игрока.

Сантьяго Хименес перешел в Фейенорд перед началом прошлого сезона из мексиканского Крус Асуля за €4 млн. В прошлом сезоне игрок отыграл 45 матчей, в которых забил 23 гола. В текущем розыгрыше на счету мексиканца в восьми играх уже десять голов и два ассиста.