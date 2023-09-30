Три легенды вместе. Месси опубликовал совместное фото з Зиданом и Бекхэмом

Звезда Интер Майами Лионель Месси после поражения в финале Открытого Кубка США от Хьюстон Динамо поделился вInstagramфотографией вместе с «иконами» Реала Дэвидом Бекхэмом и Зинедином Зиданом. Судя по фотографии фото сделано в раздевалке Интер Майами.

Интер Майами принадлежит группе инвесторов «Майами Бекхэм Юнайтед», возглавляемой Дэвидом Бекхэмом. Бекс занялся созданием инвестиционной группы и возрождением клуба Интер Майами после завершения карьеры. Зинедин Зидан завершил карьеру игрока в 2006 году, а с 2013 года начал тренерскую карьеру. С 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 годы был главным тренером Реала. С Зизу Реал завоевал одиннадцать трофеев.

Напомним, что Месси пропустил уже два матча своей команды из-за травмы, но уже вернулся к тренировкам и с большой вероятностью уже завтра сыграет в матче с Нью-Йорк Сити. На данный момент команда Дэвида Бекхэма занимает четырнадцатую, предпоследнюю строчку турнирной таблицы Восточной конференции МЛС отставая от зоны финальной серии на двенадцать очков.