Три клуба поборются за Обамеянга

Сразу три клуба проявляют интерес к габонскому нападающему “Челси” Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, форвардом интересуются “Атлетико”, “Барселона” и “Милан”. Сам игрок готов сменить клуб, так как “аристократы” исключили его из заявки на матчи плей-офф Лиги чемпионов. “Челси” также может согласиться продать форварда, чтобы уменьшить зарплатную ведомость.

В нынешнем сезоне 33-летний Обамеянг провел за “Челси” 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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