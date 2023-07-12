Три клуба АПЛ поборются за Жоау Феликса

“Астон Вилла”, “Манчестер Юнайтед” и “Ньюкасл” проявляют интерес к нападающему мадридского “Атлетико” и сборной Португалии Жоау Феликсу, сообщает Goal со ссылкой на ABC.

По сведениям источника, предствители манкунианцев уже провели предварительные переговоры с агентом португальца. Главный тренер “Атлетико” Диего Симеоне не рассчитывает на Феликса, поэтому он в данный момент поддерживает спортивную форму с футболистами академии. Форвард готов покинуть команду, но хотел бы перейти в клуб, который сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. “Манчестер Юнайтед” и “Ньюкасл” сыграют в Лиге чемпионов, а вот “Астон Вилла” примет участие только в Лиге Конференций.

Феликс является воспитанником “Бенфики”. Летом 2019 года португальский клуб продал форварда в “Атлетико”. Сумма трансфера составила 127,2 миллионов евро. Во второй половине прошлого сезона Феликс выступал за “Челси” на правах аренды. За английский клуб он провел 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с “Атлетико” действует до лета 2027 года.