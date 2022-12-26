Три футболиста сборной Франции выступали против присутствия Бензема на ЧМ-2022
Новости футбола Сегодня, 09:57
Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен
Сразу три футболиста сборной Франции не поддерживали идею вызова форварда Карима Бензема на чемпионат мира в Катар.
Как пишет AS, против него выступали вратарь Уго Льорис, а также нападающие Оливье Жиру и Антуан Гризманн.
Все трое считали, что Бензема не будет положительно влиять на команду. Больше всего присутствием форварда “Реала” был недоволен Гризманн. Ему казалось, что Карим будет брать на себя много внимания.
После недовольства игроков состоялась исполнительная встреча с Французской федерацией футбола. Об ее итогах ничего неизвестно.
Напомним, что форвард не поехал на турнир якобы из-за травмы.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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