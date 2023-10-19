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Три футболиста Манчестер Юнайтед восстановились после травм

Новости футбола Сегодня, 18:05
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Три футболиста Манчестер Юнайтед восстановились после травм Фото: championat.com/Автор неизвестен

Рафаэль Варан, Серхио Регилон и Софьян Амрабат приняли участие в сегодняшней тренировке «Манчестер Юнайтед». Все трое тренировались без ограничений в общей группе.

Это очень хорошая новость для «Манчестер Юнайтед». Большое количество травм - одна из главных причин того, что «красные дьяволы» показали слабые результаты на старте сезона. У них шесть поражений в 11 матчах.

Рафаэль Варан, когда здоров, то является лидером защиты «Манчестер Юнайтед». Софьян Амрабат способен заменить в опорной зоне Каземиро, который получил травму в сборной Бразилии. Напомним, что марокканцу приходилось играть левого защитника из-за потерь на этой позиции.

В свою очередь выздоровление Серхио Регилона означает, что у «Манчестер Юнайтед» теперь есть хоть один настоящий левый защитник по амплуа. Люк Шоу и Тирелл Маласиа травмированы.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» сыграет 21 октября против «Шеффилд Юнайтед» в гостях. Эта команда идет на последнем месте в АПЛ, набрав одно очко за восемь туров. «Манчестер Юнайтед» имеет хорошую возможность улучшить свое положение в таблице - в данный момент это 10 место с 12 очками.

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