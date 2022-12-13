Три английских топ-клуба поборются за Рабьо

“Арсенал”, “Ньюкасл” и “Челси” проявляют интерес к французскому полузащитнику “Ювентуса” Адриену Рабьо, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, “Ньюкасл” готов приобрести футболиста в январе, а “Челси” с “Арсеналом” предпочитают подождать до лета, чтобы заполучить игрока бесплатно, так как у него завершится контракт с “Ювентусом”. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется его бывший клуб ПСЖ.

В 11 матчах чемпионата Италии в этом сезоне 27-летний француз забил три гола и стал автором двух результативных передач. На чемпионате мира он провел пять игр, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

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