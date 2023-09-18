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Трент Александр-Арнольд близок к продлению контракта с Ливерпулем

Новости футбола Сегодня, 11:15
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Трент Александр-Арнольд близок к продлению контракта с Ливерпулем Фото: https://www.instagram.com/trentarnold66/

Крайний защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнольд готов продлить контракт с Ливерпулем, сообщает 90мин.

Ливерпуль хочет заключить новое долгосрочное соглашение со своим вицекапитаном. Есть информация, что англичанином интересуют Реал Мадрид и Барселона, но сам футболист не прочь продолжить карьеру в АПЛ. Переговоры с Александром-Арнольдом продвигаются хорошо и Ливерпуль уверен, что предложенный новый контракт будет подписан к Рождеству.

Текущий контракт рассчитан до 2025 года и был подписан в 2021 году. По информации, футболисту предлагают зарплату в размере 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков.

Арнольд является питомцем клуба и провел более 200 матчей за Ливерпуль. За это время он стал чемпионом Англии, обладателем Лиги Чемпионов и Клубным чемпионом мира.

Кроме Трента, Ливерпуль хочет продлить контракт с Цимикасом, у которого соглашение тоже рассчитано до 2025 года. Цимикас прибыл из Олимпиакоса в 2020 году. В основном он был дублером Энди Робертсона слева, но все еще выступал более 60 раз за клуб и его очень ценит Юрген Клопп.

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