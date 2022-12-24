Тренера украинского клуба будут судить в Беларуси

28 декабря суд ленинского района Минска начнет рассмотрение дела в отношении тренера украинского клуба “Львов” Василия Хомутовского.

Как пишут СМИ, в Беларуси тренера вратарей обвинили в том, что принимал “активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок”.

Напомним, что бывшего игрока сборной Беларуси арестовали 30 сентября. Сперва ему дали 13 суток, а затем задержали повторна.

Как известно, Хомутовский осуждал насилие во время разгона митингов в Беларуси. Позже за это в стране начали жестко наказывать.