Тренера "Баварии" оштрафовали за "длинный язык"

Наставник “Баварии” Юлиан Нагельсманн получил штраф за свои высказывания после защитника команды Дайота Упамекано на 8-й минуте матча с мёнхенгладбахской "Боруссией".

Немецкий футбольный союз оштрафовал специалиста на 50 тысяч.

Сразу после удаления футболиста немец начал кричать в сторону четвёртого судьи фразу “Он издевается?”.

Кроме того, после встречи Нагельсманн назвал главного арбитра матча Тобиаса Вельца и его помощников "мягкими".