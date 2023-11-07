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Тренера Аль-Иттихада могут уволить из-за конфликта с Бензема

Новости футбола Вчера, 16:29
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Тренера Аль-Иттихада могут уволить из-за конфликта с Бензема Тренера Аль-Иттихада могут уволить из-за конфликта с Бензема

Главного тренера "Аль-Иттихада" Нуно Эспириту Санту могут уволить из-за конфликта с главной звездой команды Каримом Бензема, сообщает Relevo.

Из-за этого португальский специалист находится на грани увольнения. "Аль-Иттихад" проиграл матч Лиги Чемпионов АФК команде "Аль-Кувейта" со счетом 0:2. По информации источников, в перерыве этой встречи главный тренер "Аль-Иттихада" Нуно Эспириту Санту вступил в конфликт с форвардом Каримом Бензема.

Тренер укорил своих подопечных в отношении к работе, а самого Бензему - в "оторванности" от дел команды. После этого французский форвард повысил голос на тренера. Ссора между тренером и самым звездным игроком команды вышла за все рамки: перед всей командой двое мужчин ругались, произнося нецензурные слова и выражения.

Стало известно, что руководство клуба встало на сторону футболиста. Боссы "Аль-Иттихада" думают, как лучше поступить, учитывая контракт Санту - в случае увольнения тренеру полагается серьезная финансовая компенсация. Однако в последних девяти матчах "Аль-Иттихад" одержал всего две победы.

Глядя на такую ситуацию, клуб начал рассматривать других тренеров. Их мечтой является французский наставник Зинедин Зидан. Если бывший тренер "Реала" откажется, то "Аль-Иттихад" будет искать другого французского специалиста. Таким образом, они хотят угодить двум французским звездам своей команды, Бензему и Н'Голо Канте.

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