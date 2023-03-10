Тренер "Ювентуса" подтвердил наказание для Погба

Хавбека “Ювентуса” Поля Погба действительно исключили из состава “Ювентуса” из-за опоздания.

Об этом заявил наставник туринцев Массимилиано Аллегри.

Напомним, что вчера француз не попал в заявку “Ювентуса” на матч 1/8 финала Лиги Европы против “Фрайбурга” (1:0).

"Да, действительно Погба опоздал на предматчевое командное собрание вчера, поэтому его нет в списке на игру Лиги Европы.

Для меня - это вопрос уважения к команде. Он вернется в состав с завтрашнего дня", - сказал тренер.