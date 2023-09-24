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Тренер Тоттенхэма рассказал о любви к другому клубу АПЛ

Новости футбола Сегодня, 07:44
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Тренер Тоттенхэма рассказал о любви к другому клубу АПЛ Тренер Тоттенхэма рассказал о любви к другому клубу АПЛ

Австралиец греческого происхожденияАнге Постекоглу признался, что с юных лет всегда хотел стать тренером, и его вдохновлял один из крупнейших клубов Англии - Ливерпуль.

"Я был большим фанатом Ливерпуля. Мне нравился Билл Шенкли, мне нравился бутрум, вся эта история»

На вопрос журналиста «Вы все еще фанат Ливерпуля?» тренер «шпор» ответил, что уже даже снял плакаты.

«Болею ли я сейчас за Ливерпуль? Я снял плакаты со стен на прошлой неделе! Но та команда 70-х, когда они много владели мячом и по-настоящему играли в футбол, отличаясь от остальных клубов, это всегда привлекало меня. И конечно же это повлияло на меня"

Напомним, что Ангелос Постекоглу возглавил "шпоры" летом текущего года. Под его руководством Тоттенхэм удачно начал сезон 2023/24, набрав 13 баллов за пять туров АПЛ и на данный момент располагается на второй строчке турнирной таблицы. До английского клуба специалист руководил Селтиком, японским и австралийскими клубами.

Сегодня команда Постекоглу сыграет против Арсенала. Начало встречи в 15:00 по среднеевропейскому времени.

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