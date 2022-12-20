Тренер "Спортинга" ответил на вопрос о возможном переходе Роналду
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм "Спортинга"/Автор неизвестен
Главный тренер лиссабонского “Спортинга” Рубен Аморим ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб нападающего Криштиану Роналду.
“Роналду был в Катаре, у вас была возможность спросить у него о ”Спортинге", но вы этого не сделали. Вы спрашивали меня о нем 500 раз, и я уже отвечал", – приводит слова Аморима Maisfutebol.
Напомним, что 37-летний Роналду в ноябре покинул “Манчестер Юнайтед” и стал свободным агентом. Ожидается, что форвард в ближайшее время перейдет в “Аль-Наср” из Саудовской Аравии.
Не пропустите: "Интер" вступил в борьбу за цель "МЮ" и "Баварии".
Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 08:30 Роналду и Лаутаро попали в сборную худших игроков ЧМ-2022 по версии Sofascore
Новости футбола Сегодня, 07:15 Месси - спортсмен года по версии BBC Sports
Новости футбола Сегодня, 06:30 В саудовском клубе ждут Роналду в ближайшие дни
Новости футбола Вчера, 16:30 Goal: Месси продолжает лидировать в борьбе за "Золотой мяч"
Новости футбола Вчера, 15:42 Бразилия сохранила 1-е место в рейтинге ФИФА, несмотря на чемпионство Аргентины
Новости футбола Вчера, 15:15 "Реал" вновь интересуется Мбаппе
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:55 Главные новости дня: 20 декабря Новости футбола Сегодня, 16:43 Месси, Ди Мария и еще несколько аргентинских игроков чудом не пострадали во время чемпионского парада (видео) Новости футбола Сегодня, 16:30 Хави высказался о возможных зимних трансферах "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 16:15 Тренер "Спортинга" ответил на вопрос о возможном переходе Роналду Новости футбола Сегодня, 15:55 ПСЖ нацелился на одного из лидеров сборной Аргентины Новости футбола Сегодня, 15:42 Экс-хавбек "Реала" Иско покинет "Севилью" Новости футбола Сегодня, 15:30 "Тоттенхэм" пойдет на серьезные меры, чтобы удержать Конте Новости футбола Сегодня, 15:15 Дортмундская "Боруссия" снизила цену на Беллингема Новости футбола Сегодня, 14:55 Зидан может возглавить итальянский топ-клуб Новости футбола Сегодня, 14:43 "Ньюкасл" нацелился на нападающего "Барселоны"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 22 дек 2022 Ла Нусия - Лас-Пальмас прогноз и ставка на матч Кубка Испании 22 декабря 2022 года Футбол 22 дек 2022 Манчестер Сити - Ливерпуль прогноз и ставка на матч Кубка Лиги Англии 22 декабря 2022 года Футбол 21 дек 2022 Хувентуд Торремолинос - Севилья прогноз и ставка на матч Кубка Испании 21 декабря 2022 года Футбол 21 дек 2022 Аренас - Вальядолид прогноз и ставка на матч Кубка Испании 21 декабря 2022 года Футбол Сегодня Саутгемптон - Линкольн Сити прогноз и ставка на матч Кубка Лиги Англии 20 декабря 2022 года Футбол Сегодня Ньюкасл - Борнмут прогноз и ставка на матч Кубка Лиги Англии 20 декабря 2022 года Футбол Вчера Перуджа - Венеция прогноз и ставка на матч Серии В 19 декабря 2022 года Футбол Вчера Уиган - Шеффилд Юнайтед прогноз и ставка на матч Чемпионшипа Англии 19 декабря 2022 года Футбол 18 дек 2022 Аргентина - Франция прогноз и ставка на матч Чемпионата мира 18 декабря 2022 года Футбол 18 дек 2022 Леванте - Эйбар прогноз и ставка на матч Сегунды 18 декабря 2022 года