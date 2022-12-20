Тренер "Спортинга" ответил на вопрос о возможном переходе Роналду

Главный тренер лиссабонского “Спортинга” Рубен Аморим ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб нападающего Криштиану Роналду.

“Роналду был в Катаре, у вас была возможность спросить у него о ”Спортинге", но вы этого не сделали. Вы спрашивали меня о нем 500 раз, и я уже отвечал", – приводит слова Аморима Maisfutebol.

Напомним, что 37-летний Роналду в ноябре покинул “Манчестер Юнайтед” и стал свободным агентом. Ожидается, что форвард в ближайшее время перейдет в “Аль-Наср” из Саудовской Аравии.

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