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Тренер сборной Украины рассказал, сможет ли Мудрик заиграть в "Челси"

Новости футбола Сегодня, 03:18
Фото: твиттер Челси Фото: твиттер Челси

Тренер сборной Украины Руслан Ротань уверен в том, что его подопечный Михаил Мудрик сможет погасить критику голами за “Челси”.

Напомним, что зимой за футболиста заплатили 100 миллионов евро, но пока он не отмечался результативными действиями.

“Такая большая сумма играет роль. Будет критика от прессы из-за этой суммы. Но каждый гол Мудриа за ”Челси" будет эту критику гасить. Ему нужно просто спокойно к этому всему относиться и делать свое дело.

Он справится с этим давлением, но я думаю, что лучше бы он попал к Артете", - отметил наставник.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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