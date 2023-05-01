Тренер сборной Португалии высказался о будущем Роналду в национальной команде

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, что он продолжит вызывать в национальную команду нападающего “Аль-Насра” Криштиану Роналду.

“Роналду является нападающим, который может решить судьбу матча. Кроме того, он обладает уникальным опытом и имеет влияние в раздевалке. В мире больше нет футболиста, который провел бы за сборную 198 матчей. В мартовских матчах он сыграл крайне важную роль”, - приводит слова Мартинеса Antena 1.

Напомним, что Роналду забил четыре гола в двух отборочных матчах чемпионата Европы-2024 против сборных Лихтенштейна (4:0) и Люксембурга (6:0).

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” 15 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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