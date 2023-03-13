Тренер сборной Марокко отреагировал на секс-скандал с Хакими

Главный тренер сборной Марокко поделился мнением о сексуальном скандале вокруге защитника национальной команды и “Пари Сен-Жермен” Ашрафе Хакими.

“Мы все с Ашрафом. Мы будем считать его невиновным до тех пор, пока нам не докажут обратное. Все марокканцы поддерживают Хакими. Он почувствует нашу поддержку”, - приводит слова Реграги Marca.

Ранее сообщалось, что некая женщина обвинила футболиста в изнасиловании.

24-летний Хакими выступает за сборную Марокко с 2016 года. Всего он провел за команду 61 матч, забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач.

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