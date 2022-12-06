Тренер сборной Бразилии Тите ответил на критику после своего танца на ЧМ-2022

Тренер сборной Бразилии Тите объяснил свой танец во время матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Южной Кореей (4:1).

Когда отличился Ришарлисон, форвард подбежал к тренеру и они вместе исполнили “танец голубя”.

После матча наставника начали критиковать, мол его танец был издевательством над соперником.

"Всегда будут недоброжелатели, которые будут воспринимать любые действия как неуважение. Я сказал игрокам прикрыть меня так, чтобы камеры не засняли.

У меня не было никакой интерпретации, кроме радости по поводу гола. К сожалению, спрятаться не получилось (смеется)", - отметил тренер.