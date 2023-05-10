Тренер сборной Аргентины высказался о новом клубе для Месси
Новости футбола Сегодня, 05:56
Фото: твиттер ПСЖ
Главный тренер национальной команды Аргентины Лионель Скалони высказался о слухах с выбором нового клуба для нападающего Лионеля Месси.
Как известно, СМИ пишут, что аргентинец планирует продолжить карьеру в Саудовской Аравии в составе клуба “Аль-Хиляль”.
По словам тренера сборной, если Месси решит перейти в другую команду, то это никак не скажется на его положении в сборной.
“Для нас важно, чтобы у него были хорошие отношения внутри команды и с болельщиками”, - сказал он.
Напомним, что летом контракт Месси с ПСЖ истекает.
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