Тренер сборной Аргентины высказался о новом клубе для Месси

Главный тренер национальной команды Аргентины Лионель Скалони высказался о слухах с выбором нового клуба для нападающего Лионеля Месси.

Как известно, СМИ пишут, что аргентинец планирует продолжить карьеру в Саудовской Аравии в составе клуба “Аль-Хиляль”.

По словам тренера сборной, если Месси решит перейти в другую команду, то это никак не скажется на его положении в сборной.

“Для нас важно, чтобы у него были хорошие отношения внутри команды и с болельщиками”, - сказал он.

Напомним, что летом контракт Месси с ПСЖ истекает.