Тренер сборной Аргентины поделился ожиданиями от матча с Хорватией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о том, как настраивает команду на матч полуфинала ЧМ-2022 против Хорватии.

Встреча пройдет сегодня и начнется в 21:00.

По словам тренера, команда ждет тяжелого матча с очень хорошим соперником.

“Это достойная команда, хорваты с первого матча на турнире играют как команда, и с ними будет сложно. Для нас точно матч будет тяжёлым”, - сказал он.

Напомним, что вторую путевку в финал разыграют днем позже сборные Франции и Марокко.