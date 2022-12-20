Тренер сборной Аргентины оценил шансы Месси сыграть на ЧМ-2026

Главный теренр сборной Аргентины Лионель Скалони выразил мнение, что нападающий Лионель Месси может сыграть на чемпионате мира-2026, когда ему исполнится 39 лет.

“Конечно, нужно придержать место в составе сборной для Лео. Но лишь в том случае, если он еще будет иметь желание играть к тому времени. Если он захочет, то сыграет за сборную”, - приводит слова Скалони Sky Sports.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ и сборную Аргентины 27 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 19 результативных передач.

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