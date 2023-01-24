Тренер сборной Аргентины оценил шансы Месси сыграть на чемпионате мира-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выразил мнение, что нападающий ПСЖ Лионель Месси может сыграть на следующем чемпионате мира в 2026 году.

"Месси является футбольным лидером. Он всегда говорит правильные слова. Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил подобное партнерам по команде. Нужно почувствовать это. А также увидеть то, насколько восхищенно на него смотрят партнеры.

Лео счастлив в сборной. Конечно, возраст является препятствием и для него. Но если он будет в составе сборной на ЧМ-2026, то многое даст команде. Я бы хотел, чтобы он был в составе", - приводит Скалони Movistar.

35-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. Всего он провел за национальную команду 172 матча, забил 98 голов и отдал 55 результативных передач. Чемпион мира-2022, обладатель Кубка Америки-2021, победитель Финалиссимы-2022, Олимпийский чемпион-2008, победитель молодежного чемпионата мира-2005.

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