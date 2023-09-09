EN EN NG NG
Главная Новости Тренер сборной Англии высказался об уровне сборной Украины

Тренер сборной Англии высказался об уровне сборной Украины

Новости футбола Сегодня, 08:00
Тренер сборной Англии высказался об уровне сборной Украины Тренер сборной Англии высказался об уровне сборной Украины

Наставник национальной команды Англии Гарет Саутгейт рассказал о том, чего ожидает об сборной Украины в матче 5-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы-2024.

По словам известного специалиста, его футболистам стоит понимать, что Украина – опасный соперник.

Напомним, что матч состоится сегодня, 9 сентября. В матче первого круга англичане были сильнее на своем поле, обыграв украинцев со счетом 2:0. Сейчас они являются единоличными лидерами турнирной таблицы.

"Украинская сборная - очень опасный и организованный коллектив, который превосходно функционирует, особенно на контратаках. Нам нужно быть сфокусированными и попытаться нейтрализовать игроков соперника в центральной зоне. Мы прекрасно знакомы с многими украинскими футболистами, выступающими в английской Премьер-лиге", - приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Что касается сборной Украины, то после трех сыгранных матчей в ее активе шесть очков и второе место в турнирной таблице. На третьем месте идут итальянцы, которые набрали три балла в двух матчах.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Англия Украина Чемпионат Европы
Популярные новости
Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке Новости футбола Вчера, 23:21 Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Это было очень тяжело: Месси высказался о победном матче Аргентины Новости футбола Вчера, 05:00 Это было очень тяжело: Месси высказался о победном матче Аргентины
Стали известны еще три участника Кубка африканских наций-2023 Новости футбола Вчера, 03:03 Стали известны еще три участника Кубка африканских наций-2023
В Реале восхищаются адаптацией Беллингема Новости футбола 07 сен 2023, 07:00 В Реале восхищаются адаптацией Беллингема
Арсенал вырывает победу над Манчестером Юнайтедом на последних минутах Новости футбола 03 сен 2023, 13:34 Арсенал вырвал победу над Манчестер Юнайтед на последних минутах
ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна Новости футбола 02 сен 2023, 03:25 ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:45 Украина - Англия: где и когда смотреть онлайн матч отбора на Евро 2024 Новости футбола Сегодня, 08:00 Тренер сборной Англии высказался об уровне сборной Украины Новости футбола Сегодня, 07:00 Рома заинтересована в трансфере российского футболиста Новости футбола Сегодня, 06:01 Зинченко вспомнил забавную историю про Каземиро Новости футбола Сегодня, 05:00 Роналду подвел итоги важнейшей победы сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 04:30 Звезда Манчестер Юнайтед ответил на обвинения в насилии Новости футбола Сегодня, 04:00 Наставник Интер Майами огорчил фанатов новостью о возвращении Месси Новости футбола Сегодня, 03:30 В США в восторге от игры Месси за Интер Майами Новости футбола Сегодня, 03:00 Дисквалификацию звезды Ливерпуля продлили: он нецензурно высказался в адрес судьи Новости футбола Сегодня, 02:30 Неймар побил "вечный" рекорд Пеле
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Андорра - Беларусь 9 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Украина - Англия 9 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эстония - Швеция 9 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Румыния - Израиль 9 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Северная Македония - Италия 9 сентября 2023 года Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Ливан - Индия 10 сентября 2023 года Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Казахстан - Северная Ирландия 10 сентября 2023 года Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 10 сентября 2023 года Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Черногория - Болгария 10 сентября 2023 года Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Фарерские острова - Молдова 10 сентября 2023 года