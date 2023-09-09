Тренер сборной Англии высказался об уровне сборной Украины

Наставник национальной команды Англии Гарет Саутгейт рассказал о том, чего ожидает об сборной Украины в матче 5-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы-2024.

По словам известного специалиста, его футболистам стоит понимать, что Украина – опасный соперник.

Напомним, что матч состоится сегодня, 9 сентября. В матче первого круга англичане были сильнее на своем поле, обыграв украинцев со счетом 2:0. Сейчас они являются единоличными лидерами турнирной таблицы.

"Украинская сборная - очень опасный и организованный коллектив, который превосходно функционирует, особенно на контратаках. Нам нужно быть сфокусированными и попытаться нейтрализовать игроков соперника в центральной зоне. Мы прекрасно знакомы с многими украинскими футболистами, выступающими в английской Премьер-лиге", - приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Что касается сборной Украины, то после трех сыгранных матчей в ее активе шесть очков и второе место в турнирной таблице. На третьем месте идут итальянцы, которые набрали три балла в двух матчах.