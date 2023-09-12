Тренер сборной Англии неожиданно расхвалил Мудрика

Тренер сборной Англии, Гарет Саутгейт дал оценку игре украинского вингера Михаила Мудрика.

Напомним, что на прошлой неделе англичане играли против сборной Украины в рамках отбора на Евро-2024 и Мудрик появился на поле с первых минут встречи. Сама игра завершилась со счетом 1:1.

По словам Саутгейта, у Мудрика было мало шансов в борьбе с Кайлом Уолкером, который играл с ним персонально.

«Уолкер отлично справился с задачей обороны и противостоял очень талантливому вингеру. Многие тренеры оценивают потенциал Мудрика очень высоко, несмотря на проблемы, с которыми ему пришлось столкнуться. «Челси» еще не раскрыл все его возможности, но очевидно, что в команде есть игрок, с которым можно работать и который может достичь вершин», — сказал британский тренер.

Отметим, что в текущем сезоне Мудрик провел три матча в чемпионате Англии, но пока не отметился результативными действиями. Очень часто украинец подвергается критики со стороны тренеров и экспертов, однако есть и те, кто верит в великое будущее футболиста.