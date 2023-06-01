Тренер ПСЖ высказался о будущем Месси

Главный тренер “Пари Сен-Жермен” Кристоф Гальтье заявил, что аргентинский нападающий Лионель Месси покинет команду по окончании сезона.

“Я имел честь работать с лучшим футболистом в истории. Матч с ”Клермоном" станет для него последним на “Парк де Пренс”. Надеюсь, что фанаты встретят Месси как можно лучше", – приводит слова Гальтье RMC Sport.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 40 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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