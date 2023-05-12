Тренер ПСЖ принял важное решение по Месси

Наставник ПСЖ Кристоф Галтье пообещал, что нападающий Лионель Месси завтра вернется в стартовый состав команды.

13 мая парижане сыграют в матче чемпионата против “Аяччо”.

После разговора с Месси тренеру стало понятно, что футболист полон мотивации.

Напомним, что футболиста отстранили на две недели от тренировок после того, как он самовольно покинул расположение ПСЖ и отравился в Саудовскую Аравию.