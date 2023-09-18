Тренер ПСЖ поначалу хотел оставить Верратти

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поначалу хотел оставить Марко Верратти в команде, сообщает Get French Football News.

Спортивный советник Луиш Кампуш и президент Нассер Аль-Хелайфи убеждали Эрике, чтобы ПСЖ продал Верратти, однако испанец хотел покинуть полузащитника. Луиса предупредили, что Марко испытывает проблемы с соблюдением режима, что может плохо повлиять на его партнеров по команде.

Однако когда Верратти прибыл на предсезонную подготовку с лишним весом, Луис Энрике передумал. В отличие от Мбаппе, итальянский полузащитник являлся частью предсезонного тура Парижан в Азии. Но, наконец, Луис Энрике и Кампуш сказали ему, искать себе новый клуб.

30-летний Верратти выступал за ПСЖ с 2012 года. Он перешел в парижский клуб из Пескара. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. В общей сложности Верратти провел за ПСЖ 416 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 61 результативную передачу. В составе парижан хавбек девять раз становился чемпионом Франции, шесть раз выигрывал Кубок Франции, шесть раз выиграл Кубок французской лиги и девять раз стал обладателем Суперкубка Франции.

После одиннадцати сезонов в столице Франции Верратти подписал контракт с клубом Катарской звездной лиги Аль-Араби.