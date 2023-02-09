Тренер ПСЖ назвал глупым гол в ворота своей команды от украинца Малиновского
Новости футбола Сегодня, 09:00
Фото: твиттер Марселя/Автор неизвестен
Тренер ПСЖ Кристоф Галтье отреагировал на поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка Франции против “Марселя” (1:2).
В частности, он отреагировал на победный гол, который забил украинец Руслан Малиновский.
По словам тренера, хавбек забил “глупый гол”.
"Мы проиграли отличной команде. Первый тайм был довольно открытым, а во втором мы умудрились пропустить весьма глупый гол ударом в касание с 20 метров.
После забитого гола противник ушел в глубокую оборону", - отметился он.
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